Blanco a Milano | tra classici e nuovi successi show sold out

A Milano, il cantante Blanco ha portato in scena uno spettacolo che ha registrato il tutto esaurito, proponendo un mix di brani classici e nuovi successi. Durante il concerto, ha eseguito alcune interpretazioni di Gino Paoli, rivisitandoli in chiave moderna. Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Michelangelo, condividendo alcune riflessioni sul loro legame. La serata ha visto anche momenti di interazione tra artista e pubblico.

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? Punti chiave Come ha trasformato Blanco i classici di Gino Paoli in musica?. Cosa ha rivelato il cantante riguardo al suo rapporto con Michelangelo?. Perché la scenografia di Ombra riflette l'evoluzione psicologica dell'artista?. Come è cambiata la gestione del palco rispetto ai concerti passati?.? In Breve Scenografia curata dal collettivo londinese Ombra con proiezioni ad alta entropia.. Band composta da Michelangelo, Carmine Landolfi, Emanuele Nazzaro, Giacomo Ruggeri e Gabriele Bolognesi.. Tour iniziato il 17 aprile a Jesolo e concluso a Pesaro il 16 maggio.. Nuova tranche di concerti estivi prevista tra giugno e settembre su scala nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blanco a Milano: tra classici e nuovi successi, show sold out ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fred De Palma domina Milano: tra ritmi latini e nuovi successi? Cosa sapere Fred De Palma annuncia il concerto La festa continua il 1 ottobre al Fabrique di Milano. Sanremo si accende di cinema: tra grandi classici e nuovi cultLa programmazione cinematografica di Sanremo per la settimana che va dal 23 al 29 aprile presenta un ventaglio di opzioni che spaziano dal cinema... Argomenti più discussi: Cosa fare a Milano oggi 11 maggio: Blanco al Forum e Fabio Concato al Nazionale; Blanco a Milano, la possibile scaletta dei concerti all'Unipol Forum d; Blanco, le canzoni in scaletta dei concerti 2026 di Milano; BLANCO: IN ARRIVO A MILANO L’11 E 13 MAGGIO @ UNIPOL FORUM DI ASSAGO. Camen Milano - Results on X | Live Posts & Updates x.com La Bulgaria è andata per vacanze economiche. La gente a Balcic per il ponte del Labor Day si lamenta dei prezzi in una terrazza standard, che metterebbe a confronto le destinazioni molto più eleganti come la Grecia o l'Italia. L'adozione dell'euro sta mostran reddit Blanco in concerto a Milano: il miglior amico del Liceo che ti fa ridere (mi son pisciato addosso nel cambio, non abbracciatemi se vengo lì) e ti porta a ballare fino a ...Blanco fa sold out all'Unipol Forum di Milano: sul palco simpatia, black humor e una scaletta tra vecchi e nuovi successi ... ilfattoquotidiano.it