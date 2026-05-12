Birindelli incorona la Pianese prima dell’esame Lecco | Valori umani immensi comunque vada è una stagione straordinaria
La squadra di calcio si avvicina a una partita decisiva che potrebbe segnare una svolta importante nella sua storia. Prima dell’esame cruciale, il tecnico ha elogiato i valori umani dei giocatori, sottolineando che, indipendentemente dal risultato, questa stagione rimarrà memorabile. La partita si svolgerà in una località toscana, dove i tifosi attendono con trepidazione l’esito di un confronto che potrebbe portare a eventi storici per il club.
PIANCASTAGNAIO – La Pianese si prepara a vivere una notte che potrebbe riscrivere la storia del club. Domani sera, con fischio d’inizio fissato alle ore 20,00, la compagine amiatina scenderà sul prato dello stadio Rigamonti-Ceppi per affrontare il Lecco nella gara di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff Serie C Lavoropiù. Il risultato di 1-1 maturato domenica scorsa al Comunale delinea uno scenario molto chiaro: i bianconeri hanno l’obbligo assoluto di vincere per riuscire a qualificarsi ai quarti di finale, traguardo mai esplorato prima dalla società. I padroni di casa, in virtù del quarto posto conquistato nel girone A durante la regular season, godranno invece del vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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