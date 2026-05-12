Auto Assogasliquidi | bozza relazione revisione regolamento co? rispetta principio neutralità tecnologica

Una bozza di relazione sulla revisione del regolamento sul gasolio per autotrazione è stata presentata, confermando che il documento rispetta il principio di neutralità tecnologica. La revisione riguarda le norme che regolano l'uso di combustibili per i veicoli, con particolare attenzione alle caratteristiche tecniche e alle eventuali innovazioni nel settore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti specifici del testo o sui soggetti coinvolti.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - ''La bozza di relazione su revisione del regolamento co? rispetta il principio di neutralità tecnologica''. Lo afferma Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, in una nota. ''Adeguamento alle attuali realtà di mercato degli obiettivi al 2030 e 2035, raggiungibili sin da subito anche con l'utilizzo di tutti i carburanti rinnovabili che rispettano i criteri di sostenibilità indicati nella direttiva red III sono le principali novità della bozza, che introduce emendamenti alla proposta della Commissione Ue di revisione del regolamento co? per autovetture e veicoli commerciali leggeri, e che l'industria italiana dei gas liquefatti valuta positivamente.🔗 Leggi su Iltempo.it

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