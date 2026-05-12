Ascolti tv Ulisse vince contro I Cesaroni

Nell'ultimo confronto di ascolti televisivi dell’11 maggio, il programma “Ulisse” ha registrato un ascolto superiore rispetto a “I Cesaroni”, che ha invece subito un calo di spettatori. La puntata speciale di “I Cesaroni” non ha raggiunto i risultati delle precedenti edizioni, mentre “Ulisse” ha mantenuto una buona performance. I dati ufficiali indicano chiaramente la differenza di ascolto tra le due trasmissioni, senza ulteriori interpretazioni.

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I dati degli ascolti tv dell'11 maggio assegnano la vittoria a Ulisse, I Cesaroni scendono: la puntata unica non funziona Gliascolti tvdell’11 maggio assegnano la vittoria ad Ulisse che riesce a battere il competitor,I Cesaroni, serie evento, andata in onda con un solo episodio. Mentre il realityThe Unknow,partito su Rai2, ha fatto il 4.2% di share, risultato un po’ basso. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Ulisse vince contro I Cesaroni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv ieri 4 maggio 2026, da I Cesaroni contro Ulisse a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi - I dati AuditelGli ascolti tv di ieri, lunedì 4 maggio 2026, vedono lo scontro in prima serata e nell’access prime time fra numerosi programmi di punta. Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4... Argomenti più discussi: 'Ulisse' a New York vince la prima serata con il 17,3% di share ma 'I Cesaroni' è il programma più visto; Pagelle ascolti Tv del 4 maggio: Ulisse vince la sfida contro i Cesaroni, Scotti vola al 25%, ma Amadeus è un flop; Ascolti TV 4 maggio 2026, vince il ritorno di Alberto Angela con Ulisse (17.3%), I Cesaroni (15.6%); Ascolti tv 4 maggio 2026: Ulisse vs Cesaroni, chi vince? I dati di ieri. #Ulisse vince la serata di lunedì 11 maggio 2026. In calo #icesaroni. Ottimo ascolto per #QuartaRepubblica. #AscoltiTv x.com Ascolti tv 11 maggio: vince Ulisse di Alberto Angela (17.4%), I Cesaroni 6 calano ancora (14.5%)La sfida degli ascolti Tv di lunedì 11 maggio: su Rai 1 è stato trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela ... fanpage.it