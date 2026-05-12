Alaia | Il M5S ha chiuso alla nostra apertura sulla Provincia

Il rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle ha rifiutato una proposta di apertura sulla questione della Provincia. La dichiarazione è stata rilasciata al termine di un incontro tra le parti, durante il quale si è discusso del possibile avvicinamento tra i diversi schieramenti politici. Secondo quanto riferito, il M5S avrebbe deciso di non modificare la propria posizione sulla tutela degli ambiti provinciali. La discussione si è svolta nel rispetto del confronto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle proposte.

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“Nello spirito di coalizione che deve sempre caratterizzare il confronto tra le forze politiche del campo progressista, il Partito Democratico aveva manifestato, con generosità e senso di responsabilità, la disponibilità a sostenere una candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino espressa dal Movimento 5 Stelle”. È quanto dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Alaia. “Questa ipotesi – prosegue Alaia – inspiegabilmente non ha trovato disponibilità da parte dello stesso Movimento 5 Stelle. Ne prendiamo atto. A questo punto, il Partito Democratico, nella piena sintonia tra i vari livelli del...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alaia: “Il M5S ha chiuso alla nostra apertura sulla Provincia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Provincia, sul Pd effetto Buonopane e Alaia, regge FI: gli elettiTempo di lettura: 2 minutiProvincia di Avellino, rinnovo del Consiglio: eletti i nuovi consiglieri Si è concluso il rinnovo del Consiglio provinciale... Referendum giustizia, il fronte del Sì rivendica il primato estense: “La nostra provincia ha scelto il cambiamento”Nonostante il verdetto nazionale, i sostenitori della riforma sottolineano il risultato in Provincia: “Un lavoro capillare che ha convinto la... Si parla di: Campo largo, Alaia guida il nuovo vertice dei partiti. È pressing sul candidato; Gubitosa ad Ariano Irpino: Unità indispensabile nel centrosinistra, basta litigi che favoriscono la destra.