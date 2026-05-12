Al teatro dell' Unione il festival dedicato ad Alberto Corinti | il programma

Dal 16 al 31 maggio, il teatro dell'Unione di Viterbo ospiterà il festival intitolato “Sette sere per Alberto”, dedicato ad Alberto Corinti. Durante le due settimane, sono previste diverse rappresentazioni e eventi che rendono omaggio alla figura di Corinti. Il programma comprende spettacoli e iniziative culturali, tutte concentrate nel teatro cittadino, che si svolgeranno nel rispetto delle date indicate.

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