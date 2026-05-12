Al teatro dell' Unione il festival dedicato ad Alberto Corinti | il programma
Dal 16 al 31 maggio, il teatro dell'Unione di Viterbo ospiterà il festival intitolato “Sette sere per Alberto”, dedicato ad Alberto Corinti. Durante le due settimane, sono previste diverse rappresentazioni e eventi che rendono omaggio alla figura di Corinti. Il programma comprende spettacoli e iniziative culturali, tutte concentrate nel teatro cittadino, che si svolgeranno nel rispetto delle date indicate.
Dal 16 al 31 maggio al teatro dell'Unione di Viterbo va in scena l'omaggio dedicato ad Alberto Corinti dal titolo “Sette sere per Alberto”. La quarta edizione del festival è in collaborazione con Nuova compagnia sammartinese “Danilo Morucci”. I biglietti per ogni spettacolo sono in vendita presso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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