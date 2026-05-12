Al?Nassr beffato al 98’ | la papera di Bento costa il titolo Cristiano Ronaldo rinvia la festa Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 98’ durante la partita tra l’Al-Nassr e l’Al-Hilal, un errore di Bento ha spianato la strada a un pareggio che ha evitato alla squadra di Cristiano Ronaldo di conquistare subito il titolo. La sfida si è conclusa con un 1-1, mantenendo l’imbattibilità dell’allenatore italiano e lasciando aperto il sogno di un doppio trionfo. La partita si è conclusa con un risultato che ha rimandato ogni festeggiamento.

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