A Molina si festeggia la Giornata della tosatura
Domenica 24 maggio 2026, nella piazza di Molina, si svolgerà la “Giornata della Tosatura”. L’evento sarà dedicato alla Pecora Brogna, una razza autoctona della Lessinia. La manifestazione mira a valorizzare questa tradizione pastorale ancora presente nel territorio. La giornata vedrà la partecipazione di allevatori e appassionati, che si riuniranno per mettere in mostra le tecniche di tosatura e condividere conoscenze sulla specie.
Domenica 24 maggio 2026 la piazza di Molina, nel comune di Fumane, ospiterà la “Giornata della Tosatura”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della Pecora Brogna, storica razza autoctona della Lessinia e simbolo di una tradizione pastorale ancora profondamente legata al territorio. L’evento è.🔗 Leggi su Veronasera.it
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