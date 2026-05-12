A Molina si festeggia la Giornata della tosatura

Domenica 24 maggio 2026, nella piazza di Molina, si svolgerà la “Giornata della Tosatura”. L’evento sarà dedicato alla Pecora Brogna, una razza autoctona della Lessinia. La manifestazione mira a valorizzare questa tradizione pastorale ancora presente nel territorio. La giornata vedrà la partecipazione di allevatori e appassionati, che si riuniranno per mettere in mostra le tecniche di tosatura e condividere conoscenze sulla specie.

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