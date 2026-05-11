X-Men ’97 2 | Il ritorno dell’Era di Apocalisse e il destino di Gambit

Nella seconda stagione di X-Men ’97, si torna a esplorare l’Era di Apocalisse, una delle saghe più iconiche dei mutanti. La serie, prodotta da Disney e Marvel Studios, riprende le storie di personaggi noti come Gambit, con eventi che approfondiscono il loro destino. La narrazione si concentra sui conflitti e le alleanze all’interno del mondo degli X-Men, mentre i dettagli sulla trama e sui personaggi principali vengono svelati nel corso della nuova stagione.

Disney e Marvel Studios si preparano a riportare sul piccolo schermo una delle saghe più epiche e amate della storia dei mutanti: L’Era di Apocalisse. Dopo il successo clamoroso della prima stagione, X-Men ’97 è pronta a ridefinire il futuro dei supereroi Marvel, anticipando persino l’ingresso ufficiale dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Gli X-Men e l’MCU: Un legame sempre più stretto. Per anni, i fan hanno sognato di vedere gli X-Men combattere accanto agli Avengers. Dopo la lunga parentesi Fox, il processo di integrazione è finalmente iniziato. Abbiamo visto Hugh Jackman tornare in Deadpool & Wolverine e, secondo i rumor più recenti, potremmo vedere Sadie Sink nei panni di Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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X-Men ’97: Gambit’s Cancelled Season Was Way Bigger Than Fans Realize

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