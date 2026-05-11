Volevamo farne un set tv | dai dilettanti all’Europa alla scoperta del fenomeno Como

A Como, tra le strade e i discorsi dei residenti, si sente spesso la frase “In Europa, semm cumasch”, che riflette l’aspirazione e il percorso di una squadra locale. Quattro anni fa, il club ha iniziato dai dilettanti, e ora si prepara alla promozione in Serie A, prevista per il 2024. Un viaggio che ha portato la squadra dall’ambito amatoriale a un palcoscenico nazionale e continentale.

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