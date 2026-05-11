Volevamo farne un set tv | dai dilettanti all’Europa alla scoperta del fenomeno Como
A Como, tra le strade e i discorsi dei residenti, si sente spesso la frase “In Europa, semm cumasch”, che riflette l’aspirazione e il percorso di una squadra locale. Quattro anni fa, il club ha iniziato dai dilettanti, e ora si prepara alla promozione in Serie A, prevista per il 2024. Un viaggio che ha portato la squadra dall’ambito amatoriale a un palcoscenico nazionale e continentale.
(Adnkronos) – In Europa, semm cumasch. La frase, tra le strade di Como, è ricorrente. Per coronare un percorso iniziato tra i dilettanti, sette anni fa, e passato per la promozione in Serie A del 2024. La vittoria contro il Verona nell’ultimo turno di campionato lo ha certificato: nella stagione 202627, il Como giocherà in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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