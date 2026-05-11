Visite e check-up gratuiti in piazza | a Novara arrivano Le Oasi della Salute come partecipare
Un'intera giornata dedicata al cuore e al benessere. Domenica 17 maggio Novara ospita "Le Oasi della Salute", un'iniziativa di prevenzione cardiovascolare che trasformerà il centro storico in un grande ambulatorio a cielo aperto."Un appuntamento fondamentale per promuovere la prevenzione.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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? LA PREVENZIONE CARDIACA A RIVOLI Le Oasi della Salute. Un’intera giornata dedicata alla salute e al benessere, con: ? check-up cardiovascolari completi e gratuiti ? incontri con medici ed esperti ? attività sportive e momenti informativi ? lab facebook