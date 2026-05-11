Visita guidata diurna al percorso esoterico-massonico di Villa Pallavicini
Nella visita guidata diurna al percorso esoterico-massonico di Villa Pallavicini, la direttrice accompagna i partecipanti attraverso il Parco, illustrando i simboli e i significati nascosti presenti nel luogo. Si approfondiscono gli aspetti filosofici e spirituali che hanno influenzato la creazione del complesso, realizzato su iniziativa del Marchese Pallavicini e dello scenografo Michele Canzio. Il percorso permette di conoscere meglio le caratteristiche storiche e artistiche di questa proprietà monumentale.
La Direttrice ti porterà a scoprire i significati nascosti nel Parco, per andare più in profondità ed abbracciare i significati filosofici e spirituali che hanno ispirato il Marchese Pallavicini e lo scenografo Michele Canzio nella realizzazione di questo bene monumentale.Prenotazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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