Visita guidata diurna al percorso esoterico-massonico di Villa Pallavicini

Nella visita guidata diurna al percorso esoterico-massonico di Villa Pallavicini, la direttrice accompagna i partecipanti attraverso il Parco, illustrando i simboli e i significati nascosti presenti nel luogo. Si approfondiscono gli aspetti filosofici e spirituali che hanno influenzato la creazione del complesso, realizzato su iniziativa del Marchese Pallavicini e dello scenografo Michele Canzio. Il percorso permette di conoscere meglio le caratteristiche storiche e artistiche di questa proprietà monumentale.

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