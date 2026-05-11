Visita guidata a Mirano L' isola che c' è ma non si vede dai mulini alla pala del Tiepolo

Sabato 16 maggio 2026, dalle 15:30 alle 17:00, si terrà una visita guidata nel centro storico di Mirano, intitolata “L’isola che c’è ma non si vede”. L’itinerario attraverserà i luoghi legati al fiume Muson e alle acque che attraversano la città, passando anche dai mulini e dalla pala del Tiepolo. L’evento consente di scoprire aspetti meno noti del centro storico locale.

Sabato 16 maggio 2026 dalle 15:30 alle 17:00 è in programma la visita guidata “L’isola che c’è ma non si vede”, una passeggiata nel centro storico di Mirano (VE) alla scoperta dei luoghi legati al fiume Muson e alle acque che attraversano la città.Il ritrovo è previsto alle 15:30 in Piazzetta.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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