Visita guidata a Mirano L' isola che c' è ma non si vede dai mulini alla pala del Tiepolo

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, dalle 15:30 alle 17:00, si terrà una visita guidata nel centro storico di Mirano, intitolata “L’isola che c’è ma non si vede”. L’itinerario attraverserà i luoghi legati al fiume Muson e alle acque che attraversano la città, passando anche dai mulini e dalla pala del Tiepolo. L’evento consente di scoprire aspetti meno noti del centro storico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 16 maggio 2026 dalle 15:30 alle 17:00 è in programma la visita guidata “L’isola che c’è ma non si vede”, una passeggiata nel centro storico di Mirano (VE) alla scoperta dei luoghi legati al fiume Muson e alle acque che attraversano la città.Il ritrovo è previsto alle 15:30 in Piazzetta.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del TiepoloDomenica 1 marzo unitevi a noi e scoprite il Duomo di Santa Tecla ad Este con una visita speciale dedicata a Giambattista Tiepolo! Accompagnati da...

Argomenti più discussi: Mirano è su Villeggiando.it, la piattaforma che valorizza il Miranese e la Riviera del Brenta; Camminare tra i paesaggi del Nord Est: convegno a Mirano; Convegno Camminare tra i paesaggi del Nord Est, esperienze di cammino a confronto sabato 9 maggio a Mirano; alla scoperta dell’oasi lycaena con il progetto oasi, fiume e laguna: il valore della biodiversità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web