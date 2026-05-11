Violino e organo a Villar Dora | la Via Francigena si anima con i classici del barocco
La stagione concertistica "Regie Armonie Lungo la Via Francigena" fa tappa in Valle di Susa per un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica classica. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 21, la chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio di Villar Dora ospiterà un concerto a ingresso.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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