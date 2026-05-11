Violenza giovanile a Napoli Fico | Dobbiamo rafforzare le scuole fin dalla prima infanzia per salvare i ragazzi

A Napoli, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del Papa, si sono verificati anche episodi di criminalità giovanile in strada. In risposta a questi eventi, un rappresentante istituzionale ha dichiarato che è necessario rafforzare le scuole a partire dalla prima infanzia per intervenire sui comportamenti dei giovani. La città si trova così al centro di un confronto tra celebrazioni religiose e problematiche di sicurezza pubblica.

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