Viabilità più efficiente e e offerta di servizi sportivi del territorio Sadegholvaad visita la Valmarecchia
Il presidente della Provincia di Rimini ha visitato diverse località dell'alta Valmarecchia, dove ha effettuato sopralluoghi per verificare lo stato delle infrastrutture e dei servizi sportivi presenti nella zona. L'obiettivo è analizzare le condizioni della viabilità e delle strutture sportive del territorio, nell’ambito di un progetto di miglioramento e potenziamento delle risorse locali. La visita si inserisce in un piano di interventi previsti per le comunità della zona.
Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha svolto una serie di sopralluoghi in alta Valmarecchia. Obiettivo, constatare lo stato di avanzamento di tre importanti interventi infrastrutturali programmati dalla Provincia per potenziare e rendere più efficiente la viabilità e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Viabilità, Marcello (FdI): "Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia"Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per...
UniSalento e Comune di Brindisi: offerta formativa ad hoc per le esigenze del territorioBRINDISI - Rafforzare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo e industriale, accompagnando la transizione energetica e digitale...
Argomenti più discussi: Una viabilità più efficiente per rilanciare Rieti e le aree interne - L'EDITORIALE DI LUIGI SPAGHETTI; Montagna Pistoiese: via libera allo studio per il potenziamento della viabilità a La Lima; Viabilità a Savigliano, ottimizzato il semaforo di via Liguria all’incrocio con via Suniglia; Verso una nuova gestione della sosta urbana.
Una viabilità più efficiente per rilanciare Rieti e le aree interne – L’EDITORIALE DI LUIGI SPAGHETTI x.com
VIABILITÀ, PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE Un territorio più vivibile passa da strade sicure, servizi efficienti e spazi pubblici curati. Negli ultimi anni troppe manutenzioni sono state rimandate e molti interventi sono arrivati solo a ridosso delle elezioni. La facebook
Solo un altro post su Escalation reddit