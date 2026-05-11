Viabilità più efficiente e e offerta di servizi sportivi del territorio Sadegholvaad visita la Valmarecchia

Il presidente della Provincia di Rimini ha visitato diverse località dell'alta Valmarecchia, dove ha effettuato sopralluoghi per verificare lo stato delle infrastrutture e dei servizi sportivi presenti nella zona. L'obiettivo è analizzare le condizioni della viabilità e delle strutture sportive del territorio, nell’ambito di un progetto di miglioramento e potenziamento delle risorse locali. La visita si inserisce in un piano di interventi previsti per le comunità della zona.

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