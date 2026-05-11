Venezia The Migrant Child di Banksy tornerà nella collocazione originaria
A Venezia, presso l’Arsenale, è stato presentato il risultato del restauro dell’opera di Banksy intitolata “The Migrant Child”. L’opera, che era stata rimossa da una facciata di un palazzo storico, è stata recuperata dopo uno stato di deterioramento e ora sarà riposizionata nella sua collocazione originale. L’intervento è stato finanziato da Banca Ifis e il restauro è stato eseguito con cura, per poi essere restituito alla vista pubblica.
(askanews) – All’ Arsenale di Venezia, Banca Ifis ha presentato l’esito del restauro dell’opera di Banksy, The Migrant Child, recuperata dalla deteriorata facciata di Palazzo San Pantalon e ora pronta per essere condivisa con la città. Il dipinto murale restaurato è stato mostrato dal presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio alla presenza del premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, dell’ex presidente del Veneto Luca Zaia e di Vittorio Sgarbi. E l’operazione è parte dell’impegno della banca per i diritti dei bambini, oltre che per il sostegno e la promozione dell’arte. GUARDA LE FOTO ‘The World of Banksy’: le foto delle opere in mostra a Milano.🔗 Leggi su Amica.it
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LaPresse. . Banksy The Migrant Child bambino naufrago giubbotto salvataggio restaurato torna canali Venezia Rimosso 2025 Rio San Pantalon per preservarlo dall'umidità. Restauro finanziato Banca Ifis. Uno dei murales più famosi al mondo di nuovo visi facebook