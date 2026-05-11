Venezia The Migrant Child di Banksy tornerà nella collocazione originaria

A Venezia, presso l’Arsenale, è stato presentato il risultato del restauro dell’opera di Banksy intitolata “The Migrant Child”. L’opera, che era stata rimossa da una facciata di un palazzo storico, è stata recuperata dopo uno stato di deterioramento e ora sarà riposizionata nella sua collocazione originale. L’intervento è stato finanziato da Banca Ifis e il restauro è stato eseguito con cura, per poi essere restituito alla vista pubblica.

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(askanews) – All’ Arsenale di Venezia, Banca Ifis ha presentato l’esito del restauro dell’opera di Banksy, The Migrant Child, recuperata dalla deteriorata facciata di Palazzo San Pantalon e ora pronta per essere condivisa con la città. Il dipinto murale restaurato è stato mostrato dal presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio alla presenza del premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, dell’ex presidente del Veneto Luca Zaia e di Vittorio Sgarbi. E l’operazione è parte dell’impegno della banca per i diritti dei bambini, oltre che per il sostegno e la promozione dell’arte. GUARDA LE FOTO ‘The World of Banksy’: le foto delle opere in mostra a Milano.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Venezia, “The Migrant Child” di Banksy tornerà nella collocazione originaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Banksy, completato il restauro di «The Migrant Child», l’opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a VeneziaRiconosciuta dallo stesso Banksy attraverso il proprio profilo Instagram, l'opera vuole essere una denuncia dello street artist verso due dei più... Banksy, terminato il restauro di The Migrant Child: il significato dell’opera che scosse Venezia nel 2019Comparsa nel 2019, The Migrant Child è un'opera di Banksy su Palazzo San Pantalon a Venezia che richiama il tema delle migrazioni e della crisi... Argomenti più discussi: Venezia ritrova il suo Banksy: restaurato The Migrant Child; Il Migrant Child di Bansky riappare all'Arsenale per l'inaugurazione della Biennale; Banksy, completato il restauro di The Migrant Child , l’opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia; 'The Migrant Child' di Banksy è di nuovo visibile a Venezia. The Migrant Child di Banksy — il bambino naufrago che galleggia con un giubbotto di salvataggio — è stato restaurato e mostrato nei canali di Venezia. Rimossa nel 2025 dalla facciata del Rio di San Pantalon per preservarla, l'opera torna al pubblico dopo i x.com