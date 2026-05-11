Valtellina Taste of emotion a Tuttofood 2026
Dal 11 al 14 maggio 2026, alla Fiera di Milano, si svolge Tuttofood, il principale salone internazionale dedicato all’agroalimentare. All’interno dell’area AREPO, coordinata dalla Regione Lombardia, il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina presenta il progetto Taste of emotion. La partecipazione si colloca nel Padiglione 3, Stand V13, e mira a promuovere le produzioni locali del territorio.
Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina (DAQ) - Taste of emotion è presente a Tuttofood (Fiera Milano 11-14 maggio 2026), il salone internazionale dedicato all’agroalimentare, all’interno dell’area AREPO, coordinata da Regione Lombardia (Padiglione 3, Stand V13). Ricco il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Taste of Roma 2026 al Gazometro
Taste of Roma 2026, Fagianeria presenta ÈgelatoNel corso di Taste of Roma 2026, Fagianeria ha presentato il nuovo Ègelato firmato da Cirio Agricola di Andrea Benetton, nato per valorizzare...
Si parla di: ALTELLINA TASTE OF EMOTION A TUTTOFOOD 2026 CON DEGUSTAZIONI, SHOWCOOKING E LA NUOVA WEB APP VALTELLINA TERRA D’EMOZIONI; Valtellina protagonista a TuttoFood 2026: degustazioni, showcooking e la nuova web app Valtellina Terra d’Emozioni.
Con Cartoline dalla Valtellina raccontiamo la valle attraverso immagini e piccoli dettagli. Una cartolina da salvare, da inviare, o da vivere di persona ? With Cartoline dalla Valtellina, we tell the story of the valley through images and small details. A postcard t facebook
Valtellina Taste of Emotion a Tuttofood 2026: degustazioni, showcooking e nuova web app Terra d’EmozioniIl Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina (DAQ) – Taste of Emotion sarà protagonista a Tuttofood, il salone internazionale dedicato ... radiotsn.tv