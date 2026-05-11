USA e Cina | un nuovo telefono rosso per frenare i rischi dell’AI

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e la Cina hanno istituito un nuovo canale di comunicazione diretto, chiamato “telefono rosso”, per ridurre i rischi legati all’intelligenza artificiale. Le conversazioni tra le due superpotenze mirano a prevenire situazioni di crisi derivanti da possibili errori software o malintesi. A differenza dei trattati sul controllo nucleare, che finora non hanno risolto questioni di sicurezza legate all’AI, questa iniziativa si concentra su un dialogo più immediato e diretto.

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? Domande chiave Come può un errore software scatenare un conflitto tra superpotenze?. Perché i trattati sul controllo nucleare non funzionano con l'intelligenza artificiale?. Chi gestisce i 24.000 account fraudolenti che aggirano i blocchi tecnologici?. Come influirà l'imprevedibilità degli algoritmi sulla diplomazia tra Trump e Xi?.? In Breve Errore Anthropic il 31 marzo 2026 espone codice interno e modello Mythos.. Zilan Qian rileva 24.000 account fraudolenti cinesi su piattaforme Anthropic.. Il mercato grigio cinese usa proxy per vendere accessi scontati a Claude.. La natura stocastica dell'AI rende i trattati basati sulla staticità obsoleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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