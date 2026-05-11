USA e Cina | un nuovo telefono rosso per frenare i rischi dell’AI

Gli Stati Uniti e la Cina hanno istituito un nuovo canale di comunicazione diretto, chiamato “telefono rosso”, per ridurre i rischi legati all’intelligenza artificiale. Le conversazioni tra le due superpotenze mirano a prevenire situazioni di crisi derivanti da possibili errori software o malintesi. A differenza dei trattati sul controllo nucleare, che finora non hanno risolto questioni di sicurezza legate all’AI, questa iniziativa si concentra su un dialogo più immediato e diretto.

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