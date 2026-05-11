Una storia del jazz italiano tra standard e sorprese | Sandro Gibellini Trio
Sul palco del Count Basie Jazz Club si esibisce il trio guidato da Sandro Gibellini, chitarrista riconosciuto tra i più affermati nel panorama jazz italiano. La formazione propone un mix di brani noti e composizioni inaspettate, offrendo un'interpretazione fedele e personale del genere. L'esibizione si svolge in un'atmosfera intima, con il pubblico che ascolta attentamente le sonorità proposte dal trio.
Sul palco del Count Basie Jazz Club arriva il trio guidato da Sandro Gibellini, chitarrista tra i più autorevoli della scena jazz italiana. Musicista dalla grande eleganza e profondità espressiva, Gibellini ha attraversato mondi musicali diversi – dalla storica collaborazione con Mina fino alla.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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