Umbria Pride 2026 il grande corteo a Perugia | Le nostre soggettività risultano scomod?

È “Scomod?” il claim scelto per l’edizione 2026 di Umbria Pride. Il corteo per le strade di Perugia si terrà sabato 13 giugno e, scrivono Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Agedo e Rete Lenford, “porterà in strada come ogni anno migliaia di persone che chiedono pari diritti e pari.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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