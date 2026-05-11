Una scoperta della ricerca italiana potrebbe aprire nuove strade nel trattamento del tumore ovarico. Due proteine sono state identificate come obiettivi per contrastare la resistenza ai farmaci utilizzati contro questa forma di cancro. Lo studio si concentra su questi bersagli, sperando di migliorare l’efficacia delle terapie attualmente in uso. I risultati sono stati pubblicati di recente, offrendo spunti interessanti per futuri approfondimenti clinici.

Dalla ricerca italiana arriva una nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico. È il Pascale, l’Istituto dei tumori di Napoli, in collaborazione col Centro di riferimento oncologico di Aviano, ad aver individuato una strategia contro la resistenza ai farmaci del tumore ovarico. Tumore ovarico resistente ai farmaci. Il tumore ovarico, infatti, è uno dei più difficili da curare perché nel tempo le cellule tumorali si adattano alle terapie. La ricerca, condotta da Rita Lombardi, Laura Addi e Biagio Pucci e coordinata dal direttore scientifico dell’Irccs napoletano, Alfredo Budillon, insieme al gruppo guidato da Gustavo Baldassare del Cro di Aviano, si è concentrata proprio su questo aspetto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore ovarico, due proteine nel mirino per superare la resistenza ai farmaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Tumore al pancreas, italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci

Si parla di: Una proteina nel posto sbagliato: la ricerca del CRO di Aviano sul carcinoma ovarico; Tumore ovarico, una nuova strategia rende più efficace la chemioterapia.