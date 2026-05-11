Tumore ovarico come rendere più efficace la chemioterapia | uno studio made in Napoli

Una ricerca italiana condotta a Napoli ha esplorato metodi per migliorare l’efficacia della chemioterapia contro il tumore ovarico. Lo studio ha analizzato diverse strategie e approcci per potenziare i risultati delle terapie esistenti. I risultati preliminari sono stati presentati di recente, offrendo spunti per future applicazioni cliniche e sviluppi nel trattamento di questa patologia.

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Una nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico arriva dalla ricerca italiana. Uno studio coordinato dall’Istituto dei tumori di Napoli, in collaborazione con il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano, ha individuato una strategia che potrebbe aiutare a superare uno dei principali ostacoli nella cura di questa malattia: la resistenza ai farmaci. Il tumore ovarico, infatti, è tra i più difficili da curare proprio perché, nel tempo, le cellule tumorali riescono ad adattarsi alle terapie. In particolare alla chemioterapia, che inizialmente funziona ma può perdere efficacia proprio a causa di meccanismi di difesa sviluppati dal tumore.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tumore ovarico, nuova strategia rende più efficace la chemioterapiaUna nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico arriva dalla ricerca italiana. Tumore ovarico, nuova strategia rende più efficace la chemioterapia: così viene riattivata la rispostaUna nuova possibilità per rendere più efficaci le cure contro il tumore ovarico arriva dalla ricerca italiana. Argomenti più discussi: Tumore ovarico, 9 donne su 10 curate in centri specializzati entro il 2030; GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE OVARICO. LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI IMPEGNATE PER DIAGNOSI TEMPESTIVA E CURE PERSONALIZZATE; Giornata cancro ovaio, 'cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030'; Tumore ovarico, una nuova strategia rende più efficace la chemioterapia. Avevo un tumore ovarico di 50 libbre ama. reddit