Terni una settimana di chiusura per un bar del centro | Abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali

A Terni, un bar nel centro città resterà chiuso per una settimana a causa di controlli condotti dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi. Il locale era un punto di ritrovo abituale per soggetti con numerosi precedenti penali. La decisione è stata presa dopo verifiche mirate eseguite nel corso del tempo, che hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività del locale.

Una settimana di chiusura per un bar del centro cittadino, a seguito di controlli mirati effettuati dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato stamattina – lunedì 11 maggio – da personale della polizia di Stato e dell’Arma dei.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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