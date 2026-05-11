Il presidente della regione ha espresso fermezza contro il progetto di riduzione dei Comuni montani, definendolo inaccettabile. La proposta prevede un taglio di alcuni enti locali situati nelle zone montane, ma Giani ha annunciato che si opporrà a questa decisione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sul contesto del provvedimento o sui motivi della sua opposizione.

FIRENZE – Un appello del presidente Eugenio Giani per fermare la scure che si abbatterebbe sui comuni montani della Toscana, con i nuovi criteri introdotti dalla legge 131 del 2025 ed in particolare con il decreto attuativo che sarebbe prossimo alla pubblicazione e sul quale trapelerebbero perplessità da più parti. “Inaccettabile – ha detto Giani – In Toscana passeremmo da 149 a 113 Comuni montani con questa legge che prevede come sostanziale, unico elemento di valutazione quello dell’altitudine; ci troveremmo un’Italia delle Alpi di serie A, con Regioni a Statuto speciale che a questi Comuni danno già grossi contributi, e un’Italia Appenninica che diventa di serie B, con tanti Comuni, che sono lontani dalle vie di comunicazione, che sono distanti dai grandi centri.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Taglio dei Comuni montani, Giani si mette di traverso: “Inaccettabile”

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