Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Nelle ultime settimane di scuola, si apre la possibilità di presentare domande per le supplenze del 2026, con una procedura di interpello che segue quanto stabilito dall'OM n. 882024. Questa procedura verrà avviata una volta che le graduatorie risulteranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze offerte. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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