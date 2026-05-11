Sulle orme del Parroco del Mondo | camminata da Mirano a Salzano nel ricordo di San Pio X
Domenica 17 maggio 2026 si terrà una camminata lungo gli argini del fiume Muson che collega Mirano a Salzano, in memoria di San Pio X. L’evento ripercorrerà i luoghi frequentati dal giovane Giuseppe Sarto, parroco dal 1867 al 1875, prima di diventare papa. La passeggiata coinvolge i partecipanti in un percorso storico e spirituale, collegando le due località attraverso il cammino del sacerdote che in seguito ha raggiunto la massima carica della Chiesa cattolica.
Domenica 17 maggio 2026 una camminata lungo gli argini del fiume Muson collega Mirano a Salzano, ripercorrendo i luoghi del giovane Giuseppe Sarto, instancabile parroco dal 1867 al 1875, poi divenuto Papa Pio X.Il percorso di circa 8 km si snoda interamente su argini e strade bianche. A Salzano è.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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