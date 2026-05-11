Soares il 16enne senza nome sulla maglia che fa sognare il Lens

A Lens, il nome di un 16enne che indossa una maglietta senza nome sta attirando l’attenzione. La squadra francese ha una tradizione di far emergere giovani talenti e questa volta non fa eccezione. La sua presenza in campo sta suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società segue con attenzione la sua crescita. La partita del 16enne ha già fatto parlare di sé sui social e tra gli appassionati di calcio.

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Lens (Francia), 11 maggio 2026 - A Lens ormai lo sanno tutti: quando il club francese lancia un giovane, spesso finisce per diventare una storia da raccontare. Stavolta il protagonista è Mezian Soares, appena 16 anni, entrato praticamente dal nulla nella serata più importante della stagione e capace di cambiare tutto in pochi secondi. Quattordici secondi per la storia. Contro il Nantes, con il Lens obbligato a vincere per continuare a inseguire il sogno titolo e blindare la qualificazione alla prossima Champions League, Pierre Sage ha pescato dalla panchina un ragazzo sconosciuto persino a buona parte dei tifosi presenti allo Stade Bollaert-Delelis.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Soares, il 16enne senza nome sulla maglia che fa sognare il Lens ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Lens in Champions grazie al gol del bambino senza nome sulla maglia: ecco chi è Mezian Mesloub Italia, un nome fa sognare Coverciano: chi è il jolly per i playoff?Capacità di esplosione e continuità tra club e nazionale stanno ridefinendo le prospettive di un talento neighborhood-friendly: a Coverciano si... Argomenti più discussi: Mezian Soares, gol a 16 anni per la vittoria del Lens; Chi è Mezian Soares, a 16 anni segna all'esordio in Ligue 1 dopo 14 secondi e porta il Lens in Champions League; Debutto assoluto per il 16enne Mesloub e gol dopo soli 5 secondi; Debutto a 16 anni e decisivo! Mezian Soares tiene vivo il sogno del Lens: festa davanti ai tifosi. Soares, il 16enne senza nome sulla maglia che fa sognare il LensEsordio da favola per Mezian Soares: dopo quattordici secondi dal suo ingresso segna il gol che porta il Lens in Champions ... sport.quotidiano.net