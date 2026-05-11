Sinner-Popyrin vale gli ottavi | chi è l’australiano i precedenti e dove vedere la gara

Al Foro Italico, il pubblico si prepara a seguire il match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, attualmente al 60° posto nel ranking mondiale. È il terzo turno di un torneo importante, e Sinner ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale. Popyrin, che ha già affrontato in passato diversi avversari di livello, si presenta in campo con l’obiettivo di superare il suo avversario italiano. La partita sarà trasmessa in diretta.

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Un altro bagno di folla: il Foro Italico è pronto a tifare per Jannik Sinner che oggi torna in campo per la gara del terzo turno contro il tennista australiano Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking mondiale. Una sfida che si è già disputata nel 2026 ma su una superficie diversa rispetto a quella della terra rossa. I punti di forza dell’australiano. L’avversario, 26 anni, è dotato di un ottimo dritto e ha nella terra battuta e nel cemento le sue superfici preferite. Il miglior piazzamento in carriera lo ha raggiunto nell’agosto 2025 quando è stato 19esimo Atp dopo aver raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. La vittoria più importante della sua carriera l’ha ottenuta contro Novak Djokovic agli ottavi di finale degli Us Open 2024 sconfiggendo il serbo in quattro set.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner-Popyrin vale gli ottavi: chi è l’australiano, i precedenti e dove vedere la gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Popyrin, c'è l'australiano tra Jannik e gli ottavi a Roma: il pronosticoEsordio vincente per il numero uno del mondo al Foro tutto esaurito: l'altoatesino cerca il quinto successo del 2026 a Roma, dove non ha mai vinto... Leggi anche: Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) Argomenti più discussi: Per Sinner c'è Popyrin, l'australiano giramondo: nel 2021 vinse l'unico incrocio sul rosso; Internazionali, quando gioca Sinner con Popyrin? Data, orario e dove vederla in tv; Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner trova Popyrin come secondo ostacolo a Roma: i precedenti della sfida. ATP Roma R2: Popyrin def. [26] Mensik 6-3, 2-6, 6-4 reddit Ci fu un tempo in cui Rublev-Fokina a Roma si poteva vedere con 20€ di biglietto preso la mattina stessa… siamo vecchi x.com