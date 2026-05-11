Sinner a Roma | orario dove vedere in chiaro e streaming Sinner?Popyrin oggi al Masters 1000

Oggi al Foro Italico si svolge il terzo turno degli Internazionali d’Italia, con Jannik Sinner che scende in campo per una nuova partita. L’evento si svolge nel contesto del Masters 1000 di Roma, e la partita sarà visibile in diretta streaming e in chiaro. Nel frattempo, un altro giocatore affronta il suo incontro nel torneo, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla giornata sportiva.

La giornata di Roma si accende ancora prima che il sole raggiunga il suo punto più alto, perché oggi il Foro Italico attende Jannik Sinner, pronto a tornare in campo per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con il pubblico che si prepara a spingere il numero uno azzurro nella sfida contro Alexei Popyrin, avversario insidioso e già protagonista di un torneo sorprendente. Il match, che vale l’accesso agli ottavi, arriva in un momento in cui Sinner sente addosso l’energia di Roma e il peso della storia, perché il sogno di diventare il primo italiano a trionfare al Masters 1000 capitolino dopo Panatta non è mai stato così vicino.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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