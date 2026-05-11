Si era preso villa yacht e Ferrari con i bitcoin | sequestrati 2 milioni a un faccendiere russo
La guardia di finanza ha sequestrato beni di lusso e conti esteri a un uomo di origini russe. Tra i beni confiscati ci sono una villa, uno yacht e una Ferrari, tutti acquistati con bitcoin. L’indagato è accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio tramite investimenti in criptovalute. Il valore totale dei beni sequestrati si aggira intorno ai due milioni di euro.
La guardia di finanza ha sequestrato beni di lusso e conti esteri a un uomo accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio con investimenti in criptovalute.🔗 Leggi su Fanpage.it
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