Sfilata solidale delle iconiche Cinquecento tra Cogoleto e Arenzano
Si è svolta lungo le strade tra Cogoleto e Arenzano la sfilata di automobili storiche, con la partecipazione di numerosi appassionati. La manifestazione ha visto protagoniste le Fiat 500, considerate tra le vetture più iconiche del paese, in occasione del terzo Raduno delle Fiat 500, denominato Memorial “Brunetti Jasmine”. La manifestazione si è svolta in una giornata dedicata alla passione per le auto d’epoca e alla solidarietà.
Torna sulle strade della riviera genovese di Ponente la vettura più amata degli italiani per il 3° Raduno delle Fiat 500 a Cogoleto - Memorial “Brunetti Jasmine”. Appuntamento domenica 17 maggio sul lungomare di Cogoleto (piazzale Molo F. Speca) per una giornata di festa con giro turistico.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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