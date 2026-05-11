Semi di bene al via il bando che assegna 40 mila euro a progetti di volontariato | come presentare la domanda

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto un bando che mette a disposizione 40 mila euro per finanziare progetti di volontariato. L'iniziativa è promossa in collaborazione tra una banca e un'associazione nazionale che rappresenta i centri di servizio per il volontariato italiani. Per partecipare, le organizzazioni interessate devono presentare una domanda secondo le modalità indicate nel bando. L'obiettivo è sostenere iniziative di carattere sociale e solidale.

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Unicredit e Csvnet, l’associazione nazionale che rappresenta i 49 centri di servizio per il volontariato italiani, hanno sottoscritto un accordo quadro per individuare aree di collaborazione. Per la Sicilia il territorio prescelto nel 2026 è quello della Città Metropolitana di Palermo e la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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