Secondo voi il Milan riuscirà a entrare in Champions?

Da liberoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio online chiede ai tifosi se credano che il Milan possa qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La domanda si concentra sulle possibilità del club di raggiungere l’obiettivo in questa stagione, senza offrire dettagli sulle statistiche o sul percorso attuale della squadra. I risultati mostrano diverse opinioni tra i sostenitori, alcuni convinti, altri più scettici riguardo alle chances del team.

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