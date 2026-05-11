Un sondaggio online chiede ai tifosi se credano che il Milan possa qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La domanda si concentra sulle possibilità del club di raggiungere l’obiettivo in questa stagione, senza offrire dettagli sulle statistiche o sul percorso attuale della squadra. I risultati mostrano diverse opinioni tra i sostenitori, alcuni convinti, altri più scettici riguardo alle chances del team.

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© Liberoquotidiano.it - Secondo voi il Milan riuscirà a entrare in Champions?

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Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

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Secondo le mie previsioni, la serie A finirà con la Roma terza a 73 e Juve/Milan a 72. Per voi? #serieA x.com

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