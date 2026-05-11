Scuola ciclismo creatività e scoperta del territorio con La Chianina dei Bambini

Il progetto didattico dedicato alla promozione dell’uso della bicicletta tra i giovani inizierà martedì 12 maggio alle 9. La quinta edizione coinvolgerà scuole e bambini, con attività che uniscono ciclismo, creatività e scoperta del territorio. L'iniziativa si svolgerà in diverse località e prevede momenti di apprendimento e divertimento dedicati ai più piccoli. La manifestazione si concluderà con una serie di eventi finali programmati nelle settimane successive.

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