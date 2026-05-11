Scuola ciclismo creatività e scoperta del territorio con La Chianina dei Bambini
Il progetto didattico dedicato alla promozione dell’uso della bicicletta tra i giovani inizierà martedì 12 maggio alle 9. La quinta edizione coinvolgerà scuole e bambini, con attività che uniscono ciclismo, creatività e scoperta del territorio. L'iniziativa si svolgerà in diverse località e prevede momenti di apprendimento e divertimento dedicati ai più piccoli. La manifestazione si concluderà con una serie di eventi finali programmati nelle settimane successive.
. La quinta edizione del progetto didattico per promuovere l’utilizzo della bicicletta tra le giovani generazioni prenderà il via martedì 12 maggio, a partire dalle 9.10, con un incontro rivolto agli alunni delle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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