Scontro fra moto a Roma morti due ragazzi di 22 anni

Due giovani di 22 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma. I nomi dei due ragazzi sono Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino. L’incidente si è verificato durante uno scontro tra moto nella capitale, coinvolgendo altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i due ragazzi non sono stati estratti in vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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Due ragazzi di 22 anni, Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, sono morti in un incidente stradale ieri sera a Roma. E’ accaduto all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell’impatto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto. Era un compagno di classe di Gaia Von Freymann, morta investita insieme a Camilla Romagnoli nel 2019 a Corso Francia, uno dei due ragazzi deceduti nell’incidente di ieri sera a Roma in viale Marconi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi Notizie correlate Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni(Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via... Terribile scontro tra moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anniDue giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale mortale ieri sera a Roma . Argomenti più discussi: Incidente in viale Marconi: morti due motociclisti di 22 anni; Scontro fatale tra due moto a Mazzorno Sinistro, muore un sessantenne trevigiano; Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi; Scontro fra auto e moto sul Raccordo di Roma, morto un 40enne. #Incidente mortale nella frazione di #Adria, scontro tra due moto, un morto e due feriti. Sul posto #elisoccorso #vigilidelfuoco e @_Carabinieri_ #Rovigo x.com Segui il meccanico/venditore sospetto. reddit Scontro fra moto a Roma, morti due ragazziDue ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale ieri sera a Roma. E' accaduto all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale. (A ... ansa.it