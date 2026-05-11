Nel torneo di scacchi in Italia, il giovane giocatore ha conquistato il titolo al Sardinia World Chess Festival, superando numerosi avversari di rilievo. La competizione ha visto la partecipazione di diversi grandi protagonisti del settore, offrendo una sfida intensa e di alto livello. La vittoria di Svane rappresenta un risultato importante per il suo percorso nel mondo degli scacchi.

Si può dire che da diversi anni non si vedeva un torneo, in Italia, come il Sardinia World Chess Festival. Se non altro perché sono stati diversi i temi d’interesse. Innanzitutto la presenza del russo Ian Nepomniachtchi, ex sfidante (per due volte) al titolo mondiale, e di Parham Maghsoodloo, tra i massimi esponenti mondiali nonché dell’Iran in chiave scacchistica. E poi anche quella del prodigio argentino Faustino Oro, ma anche quella di Lorenzo Lodici, Francesco Sonis e vari altri validi giocatori italiani. Nessuno di questi, però, ha vinto. Perché a farlo è stato il tedesco Frederik Svane, già due volte sul podio agli Europei individuali del 2024 e 2025 nonché fratello dell’altrettanto acclamato Rasmus.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Frederik Svane vince il Sardinia World Chess Festival con tanti grandi protagonisti

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