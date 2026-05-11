Salernitana autorevole e spietata a Caserta per oltre un’ora | ultimi 15? da cancellare

Nella partita a Caserta, la squadra ha dominato il campo per oltre un’ora, mantenendo un ritmo intenso e un possesso palla elevato. Ha mostrato un calcio efficace e fluido, creando numerose occasioni da rete. La differenza di livello tra le due squadre si è vista soprattutto dopo i primi 15 minuti, quando la squadra ha preso il controllo totale del gioco e ha messo sotto pressione gli avversari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Assoluta padrona del campo, capace di produrre un calcio concreto e piacevole allo stesso tempo, in possesso di un potenziale d’attacco decisamente superiore a qualsiasi altra formazione impegnata nei play-off. Per oltre un’ora la Salernitana vista al Pinto di Caserta ha letteralmente dominato l’avversario sia sul piano fisico Sia sotto il profilo del gioco espresso. In vantaggio di ben tre reti, grazie alla premiata ditta Ferrari-Lescano-Ferraris la squadra di Cosmi ha lasciato pochissimo spazio alle interpretazioni. Poi negli ultimi 20 minuti è venuta fuori, anche per inevitabile frustrazione, la fisicità della Casertana che ha messo a segno due reti ”episodiche” Ed ha riaperto almeno numericamente la partita d’andata degli spareggi promozione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana autorevole e spietata a Caserta per oltre un’ora: ultimi 15? da cancellare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tira il freno d’emergenza sul Frecciarossa Caserta-Roma: treno bloccato e passeggeri fermi per oltre un’oraUn gesto improvviso, per motivi ancora tutti da chiarire, e il Frecciarossa si ferma nel nulla. Operaio morto a Caserta: caduta da 15 metri in cantiereUn giovane operaio di 27 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino, nel comune di Caserta.