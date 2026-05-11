Sagra del cinghiale
La comunità di Rignano sull'Arno si prepara a festeggiare la trentesima edizione della Sagra del Cinghiale, che si svolgerà presso gli impianti sportivi di via Roma. L’evento si svolgerà in due periodi distinti, dal 14 al 17 maggio e dal 20 al 24 maggio, coinvolgendo gli abitanti e i visitatori con un programma ricco di iniziative.
La comunità di Rignano sull'Arno celebra la trentesima edizione della Sagra del Cinghiale presso gli impianti sportivi di via Roma, con un programma che si estende dal 14 al 17 e dal 20 al 24 maggio. L'evento si conferma un pilastro della tradizione locale, coniugando l'eccellenza gastronomica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sagra del cinghiale 2026
Notizie correlate
Sagra del cinghiale madonita e mostra mercato agrozootecnica: weekend ricco di eventi a GangiDal 17 al 19 aprile 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama rurale madonita: la Mostra Mercato Agrozootecnica, giunta alla sua 11ª...
Argomenti più discussi: Sagra del cinghiale e della pizza; Esplosione di sapori nel weekend: a Montiano si apre il sipario sulla sagra del cinghiale; Sagra del Cinghiale; Sagra del cinghiale a Montecchio.
Non mancate sabato 16 maggio alla seconda edizione della Sagra del Cinghiale selciano! facebook
mi sn rotta di ascoltare i luchini al massimo volume appena sveglia quando studio quando cucino prima di dormire ho bisogno di essere in mezzo ai pelati 70enni alla sagra del cinghiale ad urlare queste canzoni insieme a loro due xfavore nn ne posso più x.com