Rudy Zerbi e la prima foto del matrimonio insieme a Grace Raccah | E ce lo dici così?

Rudy Zerbi ha celebrato il suo matrimonio con Grace Raccah in modo riservato. Le nozze si sono svolte domenica 10 maggio, alle porte di Roma, con rito ebraico. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera molto intima, lontana dai riflettori e senza copertura mediatica. La prima foto ufficiale della coppia insieme al matrimonio è stata pubblicata di recente.

Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto con la compagna Grace Raccah. Le nozze, celebrate con rito ebraico alle porte di Roma, si sono svolte domenica 10 maggio in un clima molto intimo e riservato. A rivelare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua rubrica social.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Matrimonio segreto per Rudy Zerbi: chi è Grace Raccah, l’ereditiera che gli ha fatto battere il cuoreRudy Zerbi, volto noto di Amici e produttore discografico, ha pronunciato il fatidico sì in gran segreto.

Rudy Zerbi si è sposato (in gran segreto): chi è la moglie Grace RaccahRudy Zerbi si è sposato in segreto a Roma con la fidanzata Grace Raccah, con un rito ebraico.

Argomenti più discussi: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: E dire che una volta eravamo tanto Amici; Rudy Zerbi festeggia lo scudetto dell'Inter insieme ai figli; Amici 25, Rudy Zerbi confessa: Le frecciatine tra me e Anna Pettinelli? Tutte vere; Serale di Amici, pagelle del 2 maggio: Rudy Zerbi esagera (0), Maria ai confini della realtà (10), Angie monumentale (9).

Rudy Zerbi si è sposato: chi è la moglie Grace Raccah, 35 anni, figlia di un noto imprenditore x.com

Rudy Zerbi Sposo: rito ebraico per Grace Raccah, tra cronaca e retroscena reddit

Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto: ecco chi la moglie Grace RaccahChi è Grace Raccah, la moglie di Rudy Zerbi: età, lavoro, differenza d’età e il legame con il fondatore di Dan John. alfemminile.com