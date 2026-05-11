Rudy Zerbi e Grace Raccah sposi | tutti i dettagli del matrimonio segreto del prof di Amici

Rudy Zerbi, noto discografico e giudice del talent show, ha celebrato il suo matrimonio con Grace Raccah in modo riservato. La cerimonia si è svolta alle porte di Roma e ha seguito un rito ebraico. La coppia ha scelto di mantenere la privacy, senza divulgare dettagli pubblici sulla data o altri aspetti dell’evento. Zerbi, che lavora anche come insegnante nel programma televisivo, ha così ufficializzato il suo legame con Raccah in un matrimonio intimo e senza pubblicità.

Il discografico e volto storico di Amici Rudy Zerbi ha detto sì a Grace Raccah con una cerimonia riservata con rito ebraico alle porte di Roma. Ecco cosa sappiamo. Rudy Zerbi si è sposato. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, confermata da fonti giornalistiche e da alcune foto circolate in rete che ritraggono il discografico nel giorno delle sue nozze. Il protagonista indiscusso di Amici di Maria De Filippi ha scelto la massima riservatezza per uno dei momenti più importanti della sua vita privata, unendosi in matrimonio con Grace Raccah con un rito ebraico celebrato alle porte di Roma. Un matrimonio blindato: nessuna indiscrezione fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Rudy Zerbi e Grace Raccah sposi, i dettagli del matrimonio segreto e chi è la moglie del prof di Ami

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