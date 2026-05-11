Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, noti per la loro partecipazione a un programma televisivo, sono finiti sotto i riflettori per una disputa sui social network. Un utente ha commentato negativamente sull’abbigliamento del loro bambino di sei anni durante un saggio scolastico. La reazione dei genitori, in particolare quella di Tartaglione, ha attirato l’attenzione di molti utenti online, che hanno condiviso la propria opinione sulla difesa del figlio. La vicenda ha portato a discussioni tra gli utenti sui commenti rivolti ai minori.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne al centro di una polemica social: un utente attacca il loro figlio di 6 anni per come era vestito al saggio, e la risposta del padre conquista il web. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione difendono il figlio dagli hater: la risposta che ha conquistato il web #RosaPerrotta #PietroTartaglione #UominieDonne pic.twitter.comJkyp5Zmnlz — ViralNews (@ViralNewsIta) May 11, 2026 Quando i social diventano un campo di battaglia anche per i bambini. C’è una storia che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, e che racconta benissimo quanto i social network possano trasformarsi in uno spazio tossico, anche quando di mezzo ci sono dei bambini. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione difendono il figlio dagli hater: la risposta che il web non si aspettava

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