Roma mirino su Angori | sfida a cinque per il gioiello del Pisa

La Roma ha deciso di muoversi ufficialmente per acquisire le prestazioni di Samuele Angori, attaccante del Pisa. Il giocatore, considerato uno dei profili più promettenti nel calcio italiano, si trova al centro di una trattativa che coinvolge cinque club. La volontà della società giallorossa è di rafforzare l’attacco con un giovane talento che si è distinto nelle ultime stagioni. La trattativa è ancora in corso e non ci sono dettagli definitivi.

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La Roma ha rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni di Samuele Angori, giovane talento del Pisa che si è imposto come uno dei profili più interessanti dell’attuale panorama calcistico nazionale. Il club giallorosso, alla ricerca di forze fresche per le corsie esterne in vista della prossima stagione, segue con attenzione il difensore classe 2003 ormai da diversi mesi, considerandolo un investimento strategico per il futuro tecnico del reparto. Secondo quanto emerge da fonti vicine all’entourage del calciatore, la società capitolina avrebbe già avviato i primi sondaggi esplorativi per anticipare i tempi di un’operazione che si preannuncia tuttavia competitiva a causa del forte gradimento espresso da numerosi club di Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, assalto a Doumbia: sfida a Milan e Inter per il gioiello del VeneziaLa Roma piomba su Issa Doumbia, il nuovo gioiello del Venezia che sta stregando la Serie B a suon di gol e prestazioni dominanti. Roma, colpo Aseko: sfida a Brighton e Aston Villa per il gioiello del BayernLa Roma guarda al futuro e pesca in Germania: il nome caldo per il centrocampo di Gian Piero Gasperini è Noel Aseko-Nkili.