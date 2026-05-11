Roma lunedì di azzurri | Sinner e Cobboli in campo per gli ottavi

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì di sole a Roma, con gli azzurri impegnati negli ottavi di finale. In campo, Sinner e Cobboli si preparano a sfidare rispettivamente il lucky loser Landaluce e Frances Tiafoe. La partita tra Sinner e Landaluce rappresenta un’incognita, mentre Pellegrino affronterà Tiafoe, noto per la sua potenza. La giornata continuerà con altre sfide tra i protagonisti del torneo.

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? Domande chiave Chi riuscirà a superare la sfida contro il lucky loser Landaluce?. Come farà Andrea Pellegrino a resistere alla potenza di Frances Tiafoe?. Quale impatto avranno i risultati di Sinner e Cobolli sui quarti?. Dove potrai seguire gratuitamente il derby tra Errani e Paolini?.? In Breve Bellucci sfida Landaluce alle 11:00 e Pellegrino affronta Tiafoe alle 12:30 sulla BNP Paribas Arena.. Sinner sfida Popyrin alle 15:00 e Cobolli affronta Tirante alle 19:00 sul Campo Centrale.. Bolelli e Vavassori giocano alle 15:30, Errani e Paolini alle 17:00 sulla SuperTennis Arena.. Darderi e Krajicek disputano il doppio maschile sul Court 13 verso le ore 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

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