Roma al Gianicolo spunta una favelas ai piedi di Garibaldi
Sul colle del Gianicolo, a pochi metri dalla statua di Garibaldi, sono apparse delle strutture che ricordano delle favelas. Queste sistemazioni sono state improvvisate ai piedi della collina, vicino al punto in cui ogni giorno viene sparato il cannone. La presenza di queste abitazioni temporanee ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, creando una situazione insolita in un’area di grande richiamo storico e turistico.
Favelas al Gianicolo a pochi metri dalla statua di Garibaldi e dal punto in cui ogni giorno viene sparato il cannone. Dopo il sopralluogo di Fratelli d'Italia, scatta l'interrogazione in Campidoglio. È la fotografia di uno dei luoghi più iconici della Capitale, l'ottavo colle della città, simbolo della memoria nazionale e meta quotidiana di turisti e romani, oggi però segnato da degrado, incuria e occupazioni abusive. Tra i viali alberati dedicati ai garibaldini, con uno dei panorami più suggestivi del mondo, il Gianicolo appare sempre più abbandonato: rifiuti lungo i percorsi, vegetazione fuori controllo, manutenzione ridotta ai minimi termini, cartacce e bottiglie tra le aiuole, oltre alla presenza costante di ambulanti abusivi.🔗 Leggi su Iltempo.it
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