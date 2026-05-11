Roma al Gianicolo spunta una favelas ai piedi di Garibaldi

Sul colle del Gianicolo, a pochi metri dalla statua di Garibaldi, sono apparse delle strutture che ricordano delle favelas. Queste sistemazioni sono state improvvisate ai piedi della collina, vicino al punto in cui ogni giorno viene sparato il cannone. La presenza di queste abitazioni temporanee ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, creando una situazione insolita in un’area di grande richiamo storico e turistico.

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