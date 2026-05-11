Un calciatore che viene respinto da una grande squadra e decide di trasferirsi in un'altra. In questo caso, dopo essere stato rifiutato dalla Juventus, ha scelto di unirsi all'Inter. Nonostante le difficoltà iniziali, un dirigente coinvolto nella vicenda può comunque ritenersi soddisfatto. La decisione del giocatore di cambiare maglia ha attirato l'attenzione, anche se i dettagli della trattativa sono ancora poco chiari.

di Alessio Lento Ci sono separazioni che fanno più rumore dopo che durante. Magari il giocatore passa anni dentro una seconda squadra, si allena, aspetta una chiamata che non arriva davvero mai, poi appena cambia aria cominciano le recriminazioni, le frasi lasciate filtrare, i rapporti raffreddati da tempo. Alla Juventus queste situazioni le conoscono bene, soprattutto da quando la Next Gen è diventata una terra di mezzo dove qualcuno cresce e qualcuno invece si sente parcheggiato. Nelle ultime settimane, attorno a un giovane difensore, sarebbe emerso proprio questo tipo di malessere. La sensazione, almeno da parte del giocatore, sarebbe quella di non essere stato considerato fino in fondo durante il percorso in bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rifiutato dalla Juventus, ha scelto l’Inter: Comolli può comunque sorridere

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