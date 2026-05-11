Rallentamenti lungo la linea dell' Alta Velocità tra Piacenza e Parma | ritardi fino a 40 minuti

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lungo la linea dell'Alta Velocità che collega Piacenza e Parma, si sono verificati rallentamenti a partire dall'ora di pranzo. Secondo le fonti, i treni hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, causando disagi tra i passeggeri che utilizzano regolarmente questa tratta. La situazione si è protratta nel pomeriggio, senza comunicazioni ufficiali su eventuali cause o interventi in corso.

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Ritardi lungo la linea ferroviaria dell'Alta Velocità tra Piacenza e Parma, a partire dall'ora di pranzo di lunedì 11 maggio. La circolazione dei convogli è rallentata per un intervento delle forze dell'ordine nei pressi di Piacenza. “I treni ad Alta Velocità - si legge in una nota - possono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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