Rallentamenti lungo la linea dell' Alta Velocità tra Piacenza e Parma | ritardi fino a 40 minuti
Oggi, lungo la linea dell'Alta Velocità che collega Piacenza e Parma, si sono verificati rallentamenti a partire dall'ora di pranzo. Secondo le fonti, i treni hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, causando disagi tra i passeggeri che utilizzano regolarmente questa tratta. La situazione si è protratta nel pomeriggio, senza comunicazioni ufficiali su eventuali cause o interventi in corso.
Ritardi lungo la linea ferroviaria dell'Alta Velocità tra Piacenza e Parma, a partire dall'ora di pranzo di lunedì 11 maggio. La circolazione dei convogli è rallentata per un intervento delle forze dell'ordine nei pressi di Piacenza. “I treni ad Alta Velocità - si legge in una nota - possono.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Alta velocità Napoli-Roma in tilt: ritardi fino a 210 minuti. Viaggi cancellati e rallentamenti: quali sono i treni coinvolti
Atto vandalico su linea Alta Velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 60 minutiTempo di lettura: < 1 minuto Disagi si sono registrati nel pomeriggio sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli, in direzione della capitale, a causa...
Argomenti più discussi: Cavi tranciati a Montesilvano, circolazione ferroviaria sospesa: treni fermi; Treni fermi per guasto sulla linea Roma-Napoli Alta Velocità: intervento in corso e viaggiatori nel caos; Lavori sulla Brescia–Verona-Vicenza: modifiche alla circolazione dei treni il 10 e tra l’11 e il 31 maggio; Uomo investito e ucciso sui binari: circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia, treni per Bari bloccati.
Circolazione ferroviaria in tilt lungo la tratta ad alta velocità tra Roma e Napoli, dove un guasto tecnico ha causato pesanti rallentamenti. I convogli hanno accumulato ritardi anche superiori alle due ore, con inevitabili disagi per centinaia di passeggeri. La situa facebook
Miglior allenamento per migliorare la velocità media in bicicletta? reddit
Guasto al Frecciarossa, linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt: ritardi fino a 170 minutiRitardi consistenti per Frecciarossa e Italo per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo che ha mandato in tilt la circolazione sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma – Firenze ... fanpage.it