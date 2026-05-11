Rallentamenti lungo la linea dell' Alta Velocità tra Piacenza e Parma | ritardi fino a 40 minuti

Oggi, lungo la linea dell'Alta Velocità che collega Piacenza e Parma, si sono verificati rallentamenti a partire dall'ora di pranzo. Secondo le fonti, i treni hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, causando disagi tra i passeggeri che utilizzano regolarmente questa tratta. La situazione si è protratta nel pomeriggio, senza comunicazioni ufficiali su eventuali cause o interventi in corso.

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