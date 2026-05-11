Prestiti a zero | fine di un' illusione

Per oltre quindici anni l'Occidente ha vissuto dentro una gigantesca anomalia monetaria, scambiandola per normalità. Tassi azzerati, liquidità abbondante, debito a costo quasi nullo e banche centrali trasformate nei grandi stabilizzatori permanenti dell'economia hanno alimentato l'illusione che il denaro non avesse più un prezzo reale. Dopo la crisi del 2008 e, successivamente, durante la pandemia, il mondo ha scelto di anestetizzare il rischio attraverso politiche monetarie ultraespansive che hanno sostenuto consumi, mercati finanziari e debiti pubblici. Ma quell'equilibrio si reggeva su una condizione essenziale: inflazione bassa ed energia relativamente stabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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The Marketer’s Illusion: Decoding APR vs. APY

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