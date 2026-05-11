Polizia nei quartieri più sensibili del capoluogo controlli agli Archi e al Piano | scattano le sanzioni

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei quartieri Piano e nelle zone intorno alla stazione ferroviaria di Ancona. Nel corso delle operazioni, sono state elevate diverse sanzioni amministrative a carico di cittadini e visitatori. Le attività di controllo, svolte in modo straordinario, continuano per garantire la sicurezza nelle aree considerate particolarmente sensibili della città.

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ANCONA - Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel quartiere Piano e nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria. Nel fine settimana appena trascorso, su disposizione del Questore Cesare Capocasa e d’intesa con il Prefetto Maurizio Valiante, la Questura di Ancona ha messo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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