Perché serve un cambio di paradigma nella leadership pubblica e privata

Negli ultimi tempi, si sono susseguite crisi che coinvolgono le catene di approvvigionamento mondiali, conflitti ai confini europei e tensioni nelle aree del Medio Oriente e di Taiwan. Questi eventi non sono singoli episodi, ma fanno parte di una serie di situazioni che si sono accumulate nel tempo creando un quadro complesso. La necessità di rivedere i modelli di leadership sia nel settore pubblico che in quello privato diventa evidente di fronte a questa realtà.

Il collasso delle catene globali del valore, le guerre ai confini dell’Europa, l’instabilità crescente in Medio Oriente e le tensioni attorno a Taiwan non sono crisi episodiche né shock isolati. Sono, piuttosto, segnali convergenti di una trasformazione strutturale dell’ordine internazionale. Una trasformazione che impone un ripensamento profondo dei paradigmi economici, politici e formativi che hanno guidato l’Occidente negli ultimi decenni. “La globalizzazione, così come l’abbiamo conosciuta, si sta ritirando come una marea”, osserva Giuseppe Conte, direttore Relazioni Internazionali dell’Inps. “E ciò che lascia scoperto obbliga imprese e amministrazioni pubbliche a scelte per le quali non erano preparate”.🔗 Leggi su Formiche.net

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